Власти заверяют, что первоочередные меры выполнены

Десять тысяч километров невзрывных заграждений планируют построить власти Украины. Источники в минобороны страны уточняют, что укрепления будут расположены вдоль линии боевого соприкосновения.

В Генштабе ВСУ при этом признают, что ситуация со строительством укреплений складывается не так хорошо, как хотелось бы Киеву. Но все же большинство первоочередных мер, якобы, выполнено, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание Liga.net.

Общая протяженность линии боевого соприкосновения на 19 мая, по данным издания, составляла 3 750 километров. О переходе к обороне и строительстве трех линий фортификационных сооружений на границах в Киеве говорят с прошлого года. А с начала текущего года правительство уже выделило на эти цели почти 770 миллионов долларов.

Последние неудачи ВСУ в Харьковской области вылились в скандал: военные выступили с заявлениями о полной неготовности фортификационных линий в этой области. По их данным, выделенные на оборудование оборонительных рубежей средства были разворованы, а работы проводились для картинки.

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