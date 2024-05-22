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По американскому штату Айова пронесся мощнейший торнадо

22:26
  • среда
  • 22 мая 2024

По меньшей мере 12 человек госпитализированы

По американскому штату Айова пронесся мощнейший торнадо.

Ураганом сметало машины, деревья. Под напором стихии гнулись даже гигантские ветряные турбины. За считанные минуты город Гринфилд превратился в руины - дома разнесло в щепки. В результате почти две тысячи жителей остались без жилья.

Приходят сообщения о пострадавших. По меньшей мере 12 человек госпитализированы. Есть погибшие. Их число пока уточняется.

 

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