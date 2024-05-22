По меньшей мере 12 человек госпитализированы

По американскому штату Айова пронесся мощнейший торнадо.

Ураганом сметало машины, деревья. Под напором стихии гнулись даже гигантские ветряные турбины. За считанные минуты город Гринфилд превратился в руины - дома разнесло в щепки. В результате почти две тысячи жителей остались без жилья.

Приходят сообщения о пострадавших. По меньшей мере 12 человек госпитализированы. Есть погибшие. Их число пока уточняется.

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