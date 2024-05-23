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Российские силы ПВО уничтожили несколько целей на подлете к Белгороду

08:11
  • четверг
  • 23 мая 2024

Никто не пострадал

В Белгородской области уничтожено несколько воздушных целей — сработала российская система противовоздушной обороны. Пострадавших нет. Об этом утром четверг, 23 мая, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, в Белгороде после прямых попаданий снарядов повреждена территория двух детских лагерей: в одном повреждена хозяйственная постройка, во втором повреждено поле на стадионе, вспыхнула сухая трава.

В селе Таврово в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На территории двух частных жилых домовладений осколками повреждена кровля гаражей и посечен один автомобиль.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности положительно оценил работу сил противовоздушной обороны. По данным главы государства, российская система ПВО уничтожает до 95% ракет и снарядов противника.

В России создана система безопасности "Пятница", предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов. Один из разработчиков системы рассказал, что "это программное решение, объединяющее все в единый центр".

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