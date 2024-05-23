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В Польше не исключили применение своей ПВО для уничтожения ракет России

08:37
  • четверг
  • 23 мая 2024

Украина попросила западных партнеров сбивать российские ракеты

Польша рассматривает возможность применения своих систем противовоздушной обороны, размещенных вблизи границ, для ликвидации ракет из России. Об этом рассказал официальный представитель польского Министерства иностранных дел Павел Вронский.
Лондон вспомнил о возможностях российских ракет

Чиновник подтвердил, что с соответствующей просьбой к властям Польши обратилась украинская сторона. Вронский отметил, что "этот вопрос рассматривается с юридической и технической точки зрения, но никаких решений по этому делу нет".

Спикер МИД Польши особо отметил, что о передаче Украине новых систем ПВО речи не идет, поскольку у Варшавы такой возможности нет, пишет "Коммерсантъ".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ни Германия, ни Европа, ни НАТО не должны стать участниками конфликта, а потому не должны соглашаться ради Украины сбивать российские истребители со своей территории — это вовлечет НАТО в конфликт с Россией.

Тем временем генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что некоторые страны НАТО уже в ближайшее время смогут передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Норвежский политик напомнил, что Киев нуждается не только в установках, но и в снарядах к ним.

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Батарея ракет ПВО Patriot
Батарея ракет ПВО Patriot
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