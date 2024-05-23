Конгрессмен Маккол показал карту России с зоной досягаемости ракет США

Госсекретарь идею бомбежки России не поддержал

В Конгрессе США показали карту России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS.

Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием. По его словам, там Москва размещает артиллерию и ракетные комплексы, которые "потом используют для атак на Украину".

В свою очередь Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос, добавив, что решение должна принимать украинская сторона.

Слова госсекретаря вызвали неудовольствие Маккола. Он еще раз сообщил, что запрет на нанесение ударов вглубь территории России крайне опасен и вреден для Украины.

"Они (украинцы – прим. ред.) не смогут добиться победы с ограничениями, которые вы, а не Конгресс, наложили на них. И я надеюсь, что вы донесете это до советника по вопросам национальной безопасности и измените это политическое решение", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

В ночь на воскресенье средства ПВО уничтожили в небе над Крымом девять ракет ATACMS, запущенных Украиной. Глава парламента Крыма заявил, что с Украины потребуют компенсацию за причиненный обстрелами ущерб.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"