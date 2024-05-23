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Норвегия решила не пускать к себе российских туристов

08:38
  • четверг
  • 23 мая 2024

Новые правила вступают в силу 29 мая

Гражданам России, прибывающим в Норвегию с туристическими целями, будет отказано во въезде. Об этом сообщает РИА Новости. Также ограничение коснется тех, кто пытается въехать в страну с целями "не первостепенной важности". 
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Исключение сделают для тех россиян, которые имеют в Норвегии родственников. Не будут пока закрывать въезд и тем, кто едет в страну работать и ли учиться. 

Новые правила вступают в силу 29 мая. Причины такого решения не называются. 

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