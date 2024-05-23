Еще 100 человек будут дополнительно внесены в "черный список" ЕС

Это будет частью 14-го пакета санкций в отношении России

Евросоюз решил дополнительно внести в "черный список" еще около сотни россиян. Об этом пишет издание Financial Times. По данным журналистов, сделано это будет в рамках 14 пакета санкций против России. Он еще согласовывается.

Предполагается, что под ограничения попадут те, кто якобы "причастен к депортации граждан Украины с их территорий". А также имеет отношение к производству вооружения. Других подробностей издание не приводит.

Напомним, 13-й пакет евросанкций в отношении России был принят 23 февраля этого года. Под ограничениями оказались 106 физических и 88 юридических лиц. Первые санкции ЕС начал вводить десять лет назад. с тех пор список только расширяется.

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