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Еще 100 человек будут дополнительно внесены в "черный список" ЕС

08:49
  • четверг
  • 23 мая 2024

Это будет частью 14-го пакета санкций в отношении России

Евросоюз решил дополнительно внести в "черный список" еще около сотни россиян. Об этом пишет издание Financial Times. По данным журналистов, сделано это будет в рамках 14 пакета санкций против России. Он еще согласовывается. 

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Предполагается, что под ограничения попадут те, кто якобы "причастен к депортации граждан Украины с их территорий". А также имеет отношение к производству вооружения. Других подробностей издание не приводит. 

Напомним, 13-й пакет евросанкций в отношении России был принят 23 февраля этого года. Под ограничениями оказались 106 физических и 88 юридических лиц. Первые санкции ЕС начал вводить десять лет назад. с тех пор список только расширяется. 

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