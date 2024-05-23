Политолог Вениамин Попов об отношении мира к Палестине: "Израиль зазнался"

Во всем мире выступают против устроенной Израилем бойни

Сразу три европейские страны - Ирландия, Испания и Норвегия - объявили в среду о признании Палестины как суверенного государства. При этом в Дублине, Мадриде и Осло отмечают, что принятые решения не направлены против Израиля. Но руководство еврейского государства отреагировало резко негативно. Послы Израиля в соответствующих странах отозваны для консультаций.

О признании Палестины с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил аналитик Института международных исследования МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Вениамин Попов.

"Не только в Европе, но и везде люди выступают против этой страшной бойни, которую устраивает Израиль при помощи США. И даже в самих США ведь огромное движение, даже в Демократической партии, практически вся молодежь выступает за то, что они требуют свободу Палестине. Пропалестинские демонстрации идут в главных университетах, которые готовят всю элиту США. И неслучайно американская пресса пишет, что если Байден проиграет, то в значительной степени из-за такой позиции по Израилю. Фактически он дает Израилю возможность действовать как угодно. А вот Израиль зазнался. Холокост создал им определенный образ. [Но Холокост перестал быть индульгенцией] Это точно. Все, даже в Израиле, начали понимать, что, в конце концов, сколько это будет продолжаться. Сколько можно убивать мирных палестинцев? А ведь они убивают не ХАМАС, а мирных палестинцев. И это даром им не пройдет. Этот кризис в Газе, он как две капли воды выражает ситуацию на мировой арене. Абсолютное большинство мира за то, чтобы палестинцам устроить государство и прекратить эту агрессию, и только американцы блокируют все действия в Совете безопасности. И я хочу вот что сказать. Есть такой популярный израильский писатель Давид Гроссман, который очень правильную вещь сказал. И в Израиле многие так думают. В Палестине без арабского дома не будет и еврейского. И это главное", - заявил Попов.

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