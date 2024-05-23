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Помятый Зеленский в грязной футболке назвал Россию "Рашкой"

09:07
  • четверг
  • 23 мая 2024

Украинский президент не снимает свою футболку цвета хаки

Зачем им враги, когда у них есть такие друзья? Очередной гонец из дружественной Европы побывал в Киеве. Легендарная Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, которая уже велела России развернуть свою политику на 360 градусов. Миссия - поддержать и обнадёжить Зеленского.

"То, что мы делаем, мы делаем для народа Украины, а также для европейского мирного порядка. Нет необходимости благодарить", - заявила она.

Германские СМИ отметили, что Бербок приехала в Киев с пустыми руками. К человеку, который так ждёт денег, ракет, снарядов, истребителей. И вообще всего, что дадут. Бербок ничего не дала и ничего не обещала, зато оказала сильную моральную поддержку.

"Владимир Зеленский является законным, легитимным президентом Украины. И те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе, мы будем сопровождать процессы реформ, которые проходят на Украине", - заявила она.

А реформы идут полным ходом. Всё для страны, всё для граждан, до последнего украинца. Отлов дееспособных и не очень мужчин, способных самостоятельно передвигаться и носить автомат, идёт по всем городам Украины.

Желающих идти на передовую не осталось, но ведь им сказали, что биться неизвестно за что нужно до конца. Тем временем, не слезающий с допинга глава режима открывает новые горизонты в области геополитики: "Это Рашка, это не Россия, это Рашка".

От новой моральной победы голова явно идёт кругом. Поддержка отовсюду. Глава грозной Эстонии, премьер-министр Кая Каллас сообщила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Об их судьбе высказалась Мария Захарова: "Некоторые страны уже получают своих "обучающих" обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности".

Ещё один друг Зеленского - маленький Наполеон по имени Эммануэль Макрон - уже который месяц намекает, что может и своих солдат отправить на Украину Безнадёжное предприятие требует бесконечной моральной поддержки. Кто бы шепнул Зеленскому, что в действительности всё не так как на самом деле?

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