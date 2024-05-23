Пресек попытку прорыва нашей обороны: новые подвиги российских военных

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Гвардии младший сержант Буян Седип при освобождении населённого пункта в течение нескольких дней уничтожил три огневые точки вместе с расчётами радикалов. А в паре с сослуживцем точными выстрелами из пехотного огнемёта ликвидировал еще три позиции противника.

Гвардии рядовой Вадим Постников пресёк попытку прорыва нашей обороны украинскими диверсантами. Вражеская бронемашина была уничтожена из ПТРК. Но неприятель открыл встречный огонь. Постников сумел вывести свой бронетранспортёр в безопасную зону, а затем точным выстрелом из противотанкового гранатомёта подбил пикап боевиков.

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