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Макрон приехал в охваченную протестами Новую Каледонию

09:03
  • четверг
  • 23 мая 2024

Возмущение коренного населения вызвали поправки в местную конституцию

В Новой Каледонии вторую неделю не утихают протесты сторонников независимости от Франции.

Сегодня на мятежную территорию прибыл президент Макрон. Он заявил, что переброшенные на острова три тысячи сотрудников сил безопасности останутся там, сколько потребуется, и не будут отозваны даже на время проведения Олимпиады в Париже. Глава пятой республики пообещал искать варианты мирного решения конфликта.

Возмущение коренного населения вызвали поправки в местную конституцию о предоставлении избирательных прав новым поселенцам. 13 мая начались массовые погромы. Погибли шесть человек. Материальный ущерб уже достиг миллиарда евро.

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