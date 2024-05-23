Группировка "Центр" отработала по 350 выявленным целям противника

За сутки на разных участках фронта противник потерял до полутора тысяч боевиков

На Донецком направлении Южной группировкой войск освобождён населённый пункт Клещеевка. За сутки на разных участках фронта противник потерял до полутора тысяч боевиков. Уничтожено большое количество техники, в том числе, иностранного производства. Группировка "Центр" отработала по 350 выявленным целям и отбила семь контратак неприятеля.

Расчет FPV-дрона группировки "Север" уничтожил пункт корректировки огня артиллерии неонацистов. Вражеских наводчиков на одном из верхних этажей элеватора обнаружила разведка, координаты передали операторам беспилотника. Бойцы снарядили коптер кумулятивным снарядом - он пробивает броню и полуметровые бетонные стены - и с первой попытки ликвидировали радикалов.

"Видов боеприпасов огромное количество, начиная от "термобаров", заканчивая фугасами и какими-то "осколками". Уйма, уйма специализированных предметов, которые можем использовать. Снабжают нас под каждый вид задачи - мы можем подбирать своеобразный вид снаряда, который нам необходим", - говорит сапер-оператор БПЛА с позывным "Боба".

На Авдеевском направлении артиллеристы успешно поддерживают продвижение наших мотострелков. После получения вражеских координат расчеты самоходных установок "Мста" прибыли на позицию и выстрелами 152-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов подавили замаскированные огневые точки ВСУ, которые мешали продвижению штурмовых отрядов. Были уничтожены и боевики, занявшие оборону в опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей вели беспилотники "Орлан -30".



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