МИД: Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от армии

У Страны восходящего солнца нет регулярных Вооруженных сил

Россия предпримет контрмеры в том случае, если Япония отменит девятую статью своей Конституции, которая предполагает отказ от Вооруженных сил. Такое заявление сделала в четверг, 23 мая, директор третьего департамента Азии российского Министерства иностранных дел Людмила Воробьева.

Дипломат отметила, что МИД продолжает следить за попытками Японии "подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию".

Это чревато дополнительными угрозами безопасности России, а потому "в ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности", цитирует заявление Воробьевой РИА Новости.

После поражения Японии во Второй мировой войне ее императорская армия была распущена, а военные заводы и учебные заведения закрыты. В стране были созданы Национальные силы безопасности, на основе которых сформировали Силы самообороны Японии. При этом японская Конституция ограничивает их функционал.

В марте посол России в Японии Николай Ноздрев отмечал, что двусторонние отношения находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период — им причинен такой ущерб, от которого полностью они вряд ли оправятся, причем это произошло "из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов" Токио.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупреждала, что Россия будет реагировать максимально жесткими, чувствительными для Японии контрмерами на любые новые враждебные выпады властей Страны восходящего солнца. Москва будет адекватно использовать все доступные средства, подчеркнула чиновница.

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