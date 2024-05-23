В Госдуме предложили платить женщинам за рождение детей до 25 лет

По задумке авторов, это поднимет рождаемость

Группа депутатов Государственной думы от ЛДПР собирается внести на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о единовременной выплате женщинам 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет.

Авторы законодательной инициативы указывают, что средний возраст матери при рождении первого ребенка в нашей стране постепенно движется к 30 годам. Это означает, что количество женщин репродуктивного возраста сокращается с каждым годом, что может привести к демографической катастрофе.

Парламентарии объясняют это явление тем, что женщины "отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий", стремясь стать финансово независимыми. Чтобы переломить ситуацию, предлагается ввести дополнительную меру стимулирования рождаемости.

Уточняется, что такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребенка, который родится, пока она не достигнет 25-летия, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в России будет снижаться число женщин репродуктивного возраста, "хотя возраста 20–29 лет начнут прирастать после 2028 года". Политик напомнила, что сейчас женщины принимают решение о рождении первого ребенка в более позднем возрасте, и призвала выработать меры, которые позволят переломить эту тенденцию.

По данным Росстата, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41, обновив многолетний минимум. Показатель среднего количества детей, приходящегося на одну россиянку, оказался самым низким за последние 17 лет, хотя относительно 2022 года он сократился лишь на 0,01.

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