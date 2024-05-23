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В России хотят разрешить тратить маткапитал на путевки

09:31
  • четверг
  • 23 мая 2024

В детские лагеря

В Госдуме предложили тратить средства материнского капитала на покупку путевок в детские лагеря и санатории.

Эта возможность позволит значительно улучшить здоровье детей, заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Инициатива парламентария направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Кроме того, возможность направления ребенка в детский лагерь может стать хорошей поддержкой многодетных родителей, которым также требуется личное время для отдыха и восстановления", - передает слова Лантратовой ТАСС.

В настоящий момент маткапитал можно использовать на улучшение жилищных условий, образование, на накопительную часть пенсии матери и на ежемесячные выплаты.

Согласно опросу ВТБ, каждая пятая российская семья планирует отправить ребенка школьного возраста в лагерь этим летом. На путевку планируют потратить от 20 тысяч рублей до 60 тысяч рублей.

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