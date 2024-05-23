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Гидрометцентр: море в районе Сочи прогреется к июлю

09:58
  • четверг
  • 23 мая 2024

Накануне впервые температура воды добралась до +19 градусов

Вода в Черном море в районе Сочи окончательно прогреется к июлю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на  гидрометцентр Краснодарского края. Отмечается, что последние дни температура воды колебалась в пределах 16-17 градусов. 

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В конце мая-начале июня синоптики прогнозируют в этом регионе дожди. Температура воздуха будет не выше +24 градусов. Поэтому вода быстро не прогреется. 

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале отметил, что сегодня впервые в сезоне температура воды на Черноморском побережье достигла +19 градусов.  А Азовское море уже прогрелось до +20. 

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