Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна

Глава Чечни пригласил их посетить республику

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой.

"Я всегда рад встречам с Хамадом Бин Исой Аль Халифой. Он является выдающимся государственным деятелем, который пользуется заслуженным уважением в мире", - написал он в своем telegram-канале.

Кадыров поблагодарил короля и наследного принца за визит в Россию и пригласил их посетить Чечню, если им позволит рабочий график.

Арабский лидер находится в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. Как ожидается, 23 мая стороны обсудят ряд торгово-экономических, энергетических и гуманитарных вопросов, а также подпишут важные документы.

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