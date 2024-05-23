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В Мексике девять человек погибли на предвыборном митинге

10:21
  • четверг
  • 23 мая 2024

Сильный порыв ветра опрокинул заднюю часть сцены

Девять человек погибли и по меньшей мере 50 получили ранения на митинге в Мексике. Кандидат в президенты страны Хорхе Майнес завершал свою предвыборную компанию. Как сообщает РИА Новости, в конце мероприятия сильный порыв ветра обрушил задник сцены.

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Видео трагедии попало в социальные сети. На нем видно, как задник, представляющий из себя огромный плакат, закрепленный на металлоконструкции, поднимается в воздух, перелетает через выступающих и падает на зрителей.

Майнес и его ближнее окружение не пострадали. Митинг завершал предвыборную кампанию кандидата и проходил в регионе с самой мощной поддержкой.

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