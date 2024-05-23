Цинично и бесчеловечно: Володина возмутило заявление главы Госдепа о Раиси

Госсекретарь США заявил, что иранский народ только выиграл от гибели президента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вернулся из Ирана, где по поручению российского лидера Владимира Путина принимал участие в траурной церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и иных иранских городов, чтобы проститься с погибшим политиком.

В своем Telegram-канале Володин прокомментировал заявление Блинкена о том, что "иранскому народу, вероятно, стало лучше" после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, хотя ранее Госдепартамент опубликовал соболезнования в связи с гибелью иранского политика.

Эти слова, как отметил спикер Госдумы, "прозвучали цинично и бесчеловечно". По мнению Володина, произнести подобное "может только представитель режима, который живет в полном ощущении своей исключительности".

Такое хамское отношение вызывает все большее раздражение у граждан других стран. Из-за политики Вашингтона скоро само слово "американец" станет во всем мире ругательным. А как вы считаете?

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание Блинкена, отмечал, что ему "трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как США, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление".

Российский лидер Владимир Путин, встречаясь с Володиным перед его поездкой в Иран, назвал гибель Эбрахима Раиси в авиакатастрофе большой потерей и пообещал, что Москва окажет Тегерану всю возможную помощь в расследовании крушения вертолета

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