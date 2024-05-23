ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДНР задержали подозреваемых в шпионаже на Украину

10:00
  • четверг
  • 23 мая 2024

Об этом рассказали в ФСБ

Сотрудники спецслужб задержали в Донецкой Народной Республике двоих жителей Мариуполя, которых подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом в четверг, 23 мая, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

Жителя Приморья поймали на шпионаже в пользу Украины
В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже

Задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД России и Росгвардии в Мариуполе и передавали ее украинским спецслужбам по специальным каналам связи.

Подозреваемые признали свою вину, продолжается расследование по статье о разглашении государственной тайны, сообщает ТАСС.

Ранее агент Службы безопасности Украины Сергей Кармазин получил 25-летний срок по обвинению в шпионаже, диверсиях, подготовке теракта в столичном регионе. Также осужденному придется выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

При этом в нижней палате российского парламента разработали поправки в законодательство по ужесточению наказания за диверсии. Предлагается увеличить максимальную ответственность по диверсионным преступлениям с 30 лет лишения свободы, как предусмотрено сейчас, до 35 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ЦОС ФСБ России
ЦОС ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.