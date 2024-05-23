В ДНР задержали подозреваемых в шпионаже на Украину

Об этом рассказали в ФСБ

Сотрудники спецслужб задержали в Донецкой Народной Республике двоих жителей Мариуполя, которых подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом в четверг, 23 мая, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

Задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД России и Росгвардии в Мариуполе и передавали ее украинским спецслужбам по специальным каналам связи.

Подозреваемые признали свою вину, продолжается расследование по статье о разглашении государственной тайны, сообщает ТАСС.

Ранее агент Службы безопасности Украины Сергей Кармазин получил 25-летний срок по обвинению в шпионаже, диверсиях, подготовке теракта в столичном регионе. Также осужденному придется выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

При этом в нижней палате российского парламента разработали поправки в законодательство по ужесточению наказания за диверсии. Предлагается увеличить максимальную ответственность по диверсионным преступлениям с 30 лет лишения свободы, как предусмотрено сейчас, до 35 лет.

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