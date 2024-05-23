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В Белгородской области при обстреле села погибла женщина

10:12
  • четверг
  • 23 мая 2024

Беспилотник упал на жилой дом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью беспилотник самолетного типа.
Российские силы ПВО уничтожили несколько целей на подлете к Белгороду

Дрон упал на жилой дом в селе Красный Восток. В результате взрыва разрушен второй этаж. Погибла женищна - ее тело обнаружили под обломками дома, написал в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

 Кроме того, обломками от беспилотника посечены частные дома. На месте работают оперативные службы.

Минувшей ночью средства ПВО сбили 35 снарядов реактивных систем залпового огня и три беспилотника над Белгородской областью.

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