Задержан заместитель начальника Генштаба ВС России Шамарин

Минобороны пока не комментировало эти сообщения

Начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан в рамках расследования уголовного дела. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает "Интерфакс".

По словам собеседника агентства, Вадим Шамарин доставлен на допрос в рамках уголовного дела, после которого будет определен его процессуальный статус.

"Коммерсантъ", в свою очередь, пишет, что Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Фабула уголовного дела, в рамках которого допрашивают генерал-лейтенанта Шамарина, пока неизвестна. Министерство обороны России не давало комментариев по этому поводу.

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