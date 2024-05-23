В пяти округах Москвы построят спорткомплексы, логистический центр и технопарк

Город получит более 31 тысячи рабочих мест

Технопарк, логистический центр и спорткомплексы построят в пяти округах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Две площадки расположены на северо-западе столицы и по одной – в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке города, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Сейчас на этих участках стоят старые склады и ветхие постройки. Инвесторы реализуют там шесть проектов редевелопмента, объем инвестиций составит почти 494 миллиарда рублей.

"В бюджет города поступит 29,3 миллиарда рублей, которые заплатят компании за право реорганизации территорий", - рассказал Ефимов. Благодаря этим шести проектам Москва получит более 31 тысячи рабочих мест.

Также победители торгов смогут возвести более 1,1 тысячи квадратных метров жилья, 216,5 тысячи квадратных метров для целей программы реновации, свыше 169 тысяч квадратных метров промышленных объектов, а также более миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости, добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Сейчас в городе на разных стадиях реализации находится 228 проектов.

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