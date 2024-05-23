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Лондон анонсировал новый пакет военной помощи Украине

10:40
  • четверг
  • 23 мая 2024

На него потратят 150 миллионов фунтов стерлингов

Великобритания и ее союзники направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (190,9 миллиона долларов). Об этом в четверг, 23 мая, рассказал британский министр обороны Грант Шэппс.
США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины

Как пишет The Sun, в новый пакет включат радиолокаторы для систем противовоздушной обороны, средства имитации и системы для ведения радиоэлектронной борьбы, разведывательные беспилотники.

Деньги на эту технику возьмут из Международного фонда помощи Украине. Сроки поставок не приводятся.

Ранее британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон разрешает ВСУ бить по российской территории оружием, которое отправляет Киеву Великобритания. Однако член британского парламента Фабиан Хэмилтон выразил беспокойство возможным ответом России на поставки Лондоном Украине ракет Storm Shadow и направил в связи с этим запрос в Минобороны Великобритании.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва расценивает слова Кэмерона как "вербальную эскалацию со стороны официальных представителей" Великобритании. Пресс-секретарь президента России предупредил, что это может обернуться серьезными последствиями для всей архитектуры европейской безопасности.

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