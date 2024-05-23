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Суд арестовал генерала Шамарина

10:18
  • четверг
  • 23 мая 2024

Он останется в СИЗО минимум на два месяца

Начальник Главного управления связи ВС России, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о коррупции. Об этом в четверг, 23 мая, рассказали в пресс-службе 235-ого гарнизонного военного суда.
Задержан заместитель начальника Генштаба ВС России Шамарин

Арестованному вменяется получение взятки в особо крупном размере, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд решил удовлетворить ходатайство следствия и поместить Шамарина в следственный изолятор, сообщает ТАСС.

Источники утверждают, что в рамках следственных действий по месту жительства генерал-лейтенанта прошли обыски.

Другие подробности расследования уголовного дела не приводятся.

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Вадим Шамарин
Вадим Шамарин
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