Силуанов рассказал о сроках реализации налоговых изменений

Новую систему налогообложения выстроят к 2030 году

Все параметры справедливой налоговой системы в России будут зафиксированы до 2030 года. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов. В Парламенте проходят слушания по совершенствованию налогового законодательства, сообщает РИА Новости.

Основные принципы справедливой налоговой системы Силуанов сформулировал в своем выступлении. Она должна быть стабильной и предсказуемой. С ее помощью должны поступать ресурсы на решение масштабных задач в социальной и экономической сфере. При этом система должна стимулировать инвестиции и поддерживать здоровую конкуренцию.

Все это будет зафиксировано в налоговом законодательстве России до 2030 года.

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