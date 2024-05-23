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В Якутии ликвидируют последствия весенних паводков

11:54
  • четверг
  • 23 мая 2024

За сутки более 200 жилых домов освободились от воды

Последствия весенних паводков ликвидируют в Якутии. За сутки более 200 жилых домов освободились от воды. Там спасатели ведут аварийно-восстановительные работы: разбирают завалы, вывозят мусор и проводят санитарную обработку.

Накануне в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он совершил облёт подтопленных территорий и провёл совещание по текущей обстановке. По предварительным подсчётам, ущерб от паводка составил более 130 миллионов рублей, а число пострадавших превысило 3 тысячи человек.

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