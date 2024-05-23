Пластырь из пуповины: российские ученые разработали уникальный заживляющий материал

Его применяют для лечения повреждённой кожи и суставов

Уникальный заживляющий биоматериал разработали российские учёные из Военно-Медицинской академии в Санкт-Петербурге. Его применяют для лечения повреждённой кожи и суставов. Главный компонент получен из пуповины. Необычная технология уже помогла тем, кто получил ранения при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Старший прапорщик Талех Саядов - участник специальной военной операции, в 2022 году подорвался на мине в Харьковской области. Жив остался чудом, но вот правую ногу ниже колена полностью раздробило - ни одной целой кости. Казалось, ампутации не избежать, но врачи Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге совершили невозможное.

Ногу бойцу в буквальном смысле срастили заново из костных осколков, благодаря уникальному заживляющему биоматериалу, который разработали ученые лаборатории тканевой инженерии ВМА. В его основе - пуповина младенца. Этот орган за счет богатейшего пептидного состава может вырасти за время беременности до 80 сантиметров.

"В пуповине много коллагенов, гиалуроновой кислоты и самое главное множество факторов роста, которые стимулируют прикрепление клеток к волокнам этого продукта, их размножение", - говорит ЛИДИЯ КАЛЮЖНАЯ-ЗЕМЛЯНАЯ, АВТОР-РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА НИЦ НИО ВМА ИМ С.М. КИРОВА.

Удивительные свойства пуповины известны давно. Но ученые ВМА придумали, как извлекать из каждого органа ценные молекулы без индивидуальных клеток матери и младенца. Чтобы любой другой организм принимал биопродукт за собственный, не пытался отторгнуть, а заселял бы своими клетками. Еще надо было подобрать технологию исследования образцов на опасные инфекции, например золотистый стафилококк или синегнойную палочку. И оформить все это в материал, удобный для применения.

Все технологии запатентованы, продукт проходит финальные этапы клинических испытаний. До этого по закону его использование возможно только на добровольной основе. В ВМА таким образом уже "поставили на ноги" 30 человек. Врачи называют новый метод настоящей палочкой-выручалочкой и уже прочат ему огромное будущее.

"Готовится две диссертационные работы, которые прошли этический комитет, и мы готовы представить материал по лечению как повреждений кожи, так и повреждений суставов, хряща сустава. Испытываем новый материал в виде геля, который будет использован для лечения хряща", - говорит Владимир Хоминец, главный травматолог министерства обороны, доктор медицинских наук начальник кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Когда завершатся испытания, новая отечественная разработка будет запущена в производство промышленных масштабах для нужд как военной, так и гражданской медицины. Себестоимость продукта будет невелика, говорят ученые, ведь за основу взят готовый бесплатный природный биоматераил.

Уникальная технология пока используется только в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, но ее учёные говорят, что открыты к сотрудничеству и готовы поделиться новым методом лечения глубоких ран со всеми коллегами из всех медицинских учреждений России.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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