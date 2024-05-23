Над Ставрополем заметили неопознанный летающий объект. Видео

Очевидцы выдвинули сразу несколько версий его происхождения

Над Ставрополем жители заметили неопознанный летающий объект. Появился небесный гость поздно вечером. Он был замечен также в Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае и Калмыкии. Светящийся объект медленно смещался в небе, оставляя за собой огненный хвост.

Очевидцы выдвинули сразу несколько версий его происхождения. Одни решили, что это метеорит или комета, другие - что именно так сгорает космический мусор.

Тем временем, астрономы из Архыза считают виновником небесного шоу спутник, принадлежащий Илону Маску.

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