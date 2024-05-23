На север Италии обрушились сильные ливни с градом

Видеокадры аномальной погоды очевидцы публикуют в соцсетях

Зимняя стихия атаковала север Италии. Мощный град выпал в провинции Турин. Самые впечатляющая картина - в городе Сантена.

Там количество осадков оказалось настолько большим, что на улицах выросли настоящие сугробы изо льда. А размер самих градин доходил до пяти сантиметров в диаметре. Видеокадры аномальной погоды очевидцы публикуют в соцсетях.

Одновременно на регион обрушился и сильный ливень. Дороги затопили потоки снежной каши. Многие машины оказались в ловушке из-за воды и гололёда. Крупная авария произошла в одном из тоннелей, где скопилось слишком много автомобилей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"