Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль "Рыбная неделя"

Он пройдет с 24 мая по 2 июня

В Москве уже в восьмой раз стартовал гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, по всему городу работает более 30 площадок. Производители со всей России и из стран ближнего зарубежья представят свою продукцию. Гостям предложат и уже готовые блюда.

Выбор огромный - специальное меню разработали шеф-повара сотен столичных ресторанов. А для тех, кто хочет узнать секрет изысканных рецептов, организовали кулинарные мастер-классы.

Кроме того, все желающие смогут побороться за призы в чемпионате по рыбной ловле. В программе и соревнования сап-сёрферов.



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