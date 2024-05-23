Прогрессивная налоговая шкала не коснется участников СВО

Президент ранее говорил о справедливом распределении налоговой нагрузки

Прогрессивная шкала налогообложения не будет затрагивать участников специальной военной операции и их доходы. Об этом в четверг, 23 мая, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях по совершенствованию налоговой системы.

Российский министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что его ведомство поддерживает идею плоской шкалы по налогу на доходы физических лиц для участников СВО.

Наряду с этим Силуанов пообещал предлагать разумную прогрессию по НДФЛ, чтобы налоговая система России была конкурентоспособна по сравнению с системами соседних государств, сообщает РИА Новости.

Комментируя предстоящую корректировку российской системы налогообложения, в Минфине отмечали, что прогрессия должна затронуть только обеспеченных граждан — не большинство населения. В частности, семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений в России.

Глава федерального кабмина Михаил Мишустин указывал, что налоговая система в России должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, но и сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов. При этом важно учитывать уровень доходов граждан и компаний для более справедливого распределения налогового бремени.

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