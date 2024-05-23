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Прогрессивная налоговая шкала не коснется участников СВО

11:18
  • четверг
  • 23 мая 2024

Президент ранее говорил о справедливом распределении налоговой нагрузки

Прогрессивная шкала налогообложения не будет затрагивать участников специальной военной операции и их доходы. Об этом в четверг, 23 мая, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях по совершенствованию налоговой системы.
Силуанов рассказал о сроках реализации налоговых изменений

Российский министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что его ведомство поддерживает идею плоской шкалы по налогу на доходы физических лиц для участников СВО.

Наряду с этим Силуанов пообещал предлагать разумную прогрессию по НДФЛ, чтобы налоговая система России была конкурентоспособна по сравнению с системами соседних государств, сообщает РИА Новости.

Комментируя предстоящую корректировку российской системы налогообложения, в Минфине отмечали, что прогрессия должна затронуть только обеспеченных граждан — не большинство населения. В частности, семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений в России.

Глава федерального кабмина Михаил Мишустин указывал, что налоговая система в России должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, но и сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов. При этом важно учитывать уровень доходов граждан и компаний для более справедливого распределения налогового бремени.

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