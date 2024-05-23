В США рассказали о смене позиции Блинкена по применению американского оружия

Пока он открыто не поддерживал удары ВСУ по территории России оружием США

Госдепартамент США предлагает администрации американского президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России оружием из Соединенных Штатов. Как пишет The New York Times, позиция главы ведомства Энтони Блинкена по этому вопросу претерпела изменения из-за пугающих Запад успехов ВС России на фронте.

Как пишет издание, по инициативе Госдепа в Белом доме идут оживленные дискуссии по поводу ослабления запрета на использование американского оружия по территории России.

NYT отмечает, что эту инициативу еще не представили официально Джо Байдену. Нет ясности относительно того, насколько сильна поддержка этой идеи в окружении американского президента.

При этом официально Энтони Блинкен ограничивается утверждениями о том, что Соединенные Штаты не поощряют и не предоставляют Украине возможностей атаковать объекты на российской территории. На просьбы Киева разрешить ВСУ бить американским оружием вглубь России госсекретарь не соглашался.

Тем временем бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что украинская армия могла бы наносить удары вглубь территории России западным оружием и делать вид, что это произошло случайно. Политик также призвал Запад признать, что "мы серьезные партнеры" и перестать "бояться собственной тени".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"