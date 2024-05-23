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В Нижегородской области предотвратили диверсию на железной дороге

11:26
  • четверг
  • 23 мая 2024

ФСБ устанавливает возможных соучастников

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Нижегородской области за подготовку диверсий на железной дороге.

Установлено, что россияне действовали по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

По данным следствия, мужчины проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры. По месту их жительства были изъяты компоненты самодельного зажигательного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Диверсия". ФСБ устанавливает возможных соучастников задержанных.

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