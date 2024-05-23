В Нижегородской области предотвратили диверсию на железной дороге

ФСБ устанавливает возможных соучастников
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Нижегородской области за подготовку диверсий на железной дороге.
Установлено, что россияне действовали по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.
По данным следствия, мужчины проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры. По месту их жительства были изъяты компоненты самодельного зажигательного устройства.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Диверсия". ФСБ устанавливает возможных соучастников задержанных.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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