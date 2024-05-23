Собянин: В Москве будут созданы центры коллективного пользования оборудованием

Они появятся на площадках "Печатники" и "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва"

Центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием создадут на площадках "Печатники" и "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом в четвертг, 23 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Резиденты особой экономической зоны и другие промышленные предприятия столицы смогут выпускать комплектующие и проводить вычислительно-измерительные исследования своей продукции. В ОЭЗ "Технополис Москва" работает шесть площадок, где локализовано больше 200 высокотехнологичных предприятий. Свыше 100 из них имеют статус резидента, который дает налоговые льготы.

Резиденты ОЭЗ на десять лет освобождены от обязанности по уплате имущественных налогов, а налог на прибыль для них уменьшен до 2%. Действуют режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что технополис "Москва" стремительно развивается — там планируют запустить производство литий-ионных батарей для электромобилей. Недавно в границы ОЭЗ вошел участок с бывшими корпусами АЗЛК. После реконструкции там и разместятся предприятия кластера электромобилестроения.

Столичные власти продолжают реализовывать меры поддержки промышленных предприятий. Сергей Собянин сообщил об утверждении новых критериев для получения городских мер поддержки. При этом для действующих производств с льготным статусом предусмотрен переходный период до конца 2026 года.

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