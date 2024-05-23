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Инициатива Германии по ПВО для Украины потерпела крах

13:53
  • четверг
  • 23 мая 2024

Желающих ослабить свою оборону ради Украины не нашлось

Германские власти пытались привлечь другие западные страны к участию в инициативе по укреплению противовоздушной обороны Украины и убедить их передать Киеву больше средство ПВО. Однако примеру Берлина почти никто не последовал. Об этом в четверг, 23 мая, пишет Politico со ссылкой на источники.

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По мнению собеседников издания, нежелание Запада жертвовать Украине новые установки Patriot связано с опасениями, что это ослабит оборону самих западных стран, как уж произошло с ФРГ.

Государства, которые все же готовы передать установки киевскому режиму, рассчитывают на предоставление им новых комплексов в качестве компенсации. Однако из-за ограниченных темпов производства Patriot сроки ожидания могут затянуться более чем на два года.

Ранее бывший директор ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус отмечал, что украинская армия находится сейчас в крайне тяжелом состоянии, а потому Вашингтону придется принять сложное решение: США должны разрешить Вооруженным силам Украины использовать американские системы ПВО для уничтожения ракет над территорией России.

При этом Польша рассматривает возможность применения своих систем противовоздушной обороны, размещенных вблизи границ, для ликвидации ракет из России. В Варшаве уточнили, что о передаче Украине новых систем ПВО речи не идет, поскольку у польских властей такой возможности нет.

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