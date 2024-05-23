Выросло число жертв пожара в подмосковном СНТ

Восемь человек пострадали

Число жертв пожара в частном доме в подмосковном СНТ "Снегирь" в Подмосковье увеличилось до семи.

В сгоревшем доме нашли тело еще одного человека, сообщили в МЧС России. По уточненной информации, пострадали восемь человек.

Пожар в деревне Падиково в городском округе Истра произошел утром 23 мая. Огонь охватил двухэтажный дом в СНТ "Снегирь", который сдавался как хостел. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"