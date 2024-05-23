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Детский сад и школа: крупный образовательный комплекс построят на юге Москвы

12:34
  • четверг
  • 23 мая 2024

Формируется комфортная городская среда

Образовательный комплекс на 1550 мест построят в Западном Бирюлево.

Комплекс включает в себя школу и детский сад, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская. Адреса объекта: Востряковский проезд, дом 3А, Востряковский проезд, дом 5Б, Востряковский проезд, дом 3Б.

"Строительство комплекса позволит дополнить инфраструктуру района социально важными объектами", – подчеркнула Княжевская.

Площадь земельного участка - 4,29 гектара, предельная площадь всех строений - около 30 тысяч квадратных метров.

В мэрии напомнили, что в Москве с 2011 года в рамках регионального проекта "Современная школа" построено и введено в эксплуатацию более 600 школ и детских садов. Формирование комфортной и качественной городской среды продолжается.

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