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Владельца сгоревшего хостела подозревают в организации незаконной миграции

12:39
  • четверг
  • 23 мая 2024

Он арендовал жилой дом и селил туда иностранцев

После пожара в Истринском городском округе Подмосковья, в котором погибли 7 человек, возбуждено уголовное дело по статье "организация нелегальной миграции". Об этом сообщает РИА Новости. Полиция допрашивает некоего Музаффархона Миртозаева. 

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Этот человек заключил договор с владелицей дома. В документе было прописано, что в доме не может проживать более 15 человек. Однако упоминаний, что это будет гостиница - не было. По предварительным данным, все проживающие в доме были сотрудниками склада одного из маркетплейсов. У некоторых из постояльцев не было регистрации. 

Напомним, сегодня ночью в Истринском городском округе сгорел дом. После того, как огонь был потушен. пожарные обнаружили шесть трупов. Позднее скончался еще один. 

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