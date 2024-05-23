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Кремль объявил двухдневный визит Путина в Белоруссию

12:35
  • четверг
  • 23 мая 2024

Запланированы обширные переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин посетит Белоруссию с двухдневным визитом – 23 и 24 мая.

У российского лидера запланированы обширные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Уже сегодня вечером мы ожидаем контакты президента Путина и президента Лукашенко в Минске", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Главы дух государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы интеграции в рамках Союзного государства и ключевые моменты международной повестки, уточнили в пресс-службе Кремля.

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Владимир Путин и Александ Лукашенко
Владимир Путин и Александ Лукашенко
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