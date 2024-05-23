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СМИ: 300 самолетов Boieng могут взорваться в любой момент

13:13
  • четверг
  • 23 мая 2024

У них обнаружился дефект электропроводки рядом с топливным баком

Почти 300 самолетов Boeing 777 могут взорваться в воздухе в любой момент. Об этом пишет британское издание Daily Mail. Журналисты ссылаются на предупреждение федерального управления гражданской авиации США.

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Проблема в электропроводке, которая проходит рядом с топливными баками. В ней обнаружились дефекты. Если произойдет короткое замыкание, отмечают эксперты, то вспыхнут топливные баки в крыльях самолета и случится взрыв.

Кроме того, в документах есть результаты проверки самолетов. В них говорится, что электроника для рассеивания статического электричества в крыле самолета установлена неправильно. В результате может образоваться электроразряд, который поразит ближайшие элементы.

Для устранения неисправности во всех лайнерах необходимо 698 тысяч долларов. И Федеральное агентство еще в марте вынесло предписание с требованием устранить неполадки. Но они до сих пор не устранены.

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