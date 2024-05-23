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Выплачивать пособие всем женщинам, родившим до 25 лет, предлагают в Госдуме

13:39
  • четверг
  • 23 мая 2024

Депутаты предлагают платить по 200 тысяч рублей

Всем женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет, предлагается выплачивать пособие. Сумма социальной помощи – 200 тысяч рублей. Предложение внесли депутаты от ЛДПР, сообщает РИА Новости.

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При этом отмечается, что пособие должно выплачиваться вне зависимости от материального положения юной матери. В случае, если у женщины родится двойня или тройня, пособие предлагают платить на каждого ребенка. Изменения необходимо внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Сейчас разовая выплата при рождении ребенка составляет 24 тысячи рублей. Авторы инициативы считают, что этого не достаточно. К тому же они уверены, что многих россиянок отпугивают от рождения ребенка серьезные затраты на его содержание.

Сумма в 200 тысяч рублей поможет прожить ребенку и кормящей матери. По мнению депутатов, это будет стимулировать женщин рожать ребенка рано. Сейчас средний возраст первородящих матерей 28-30 лет.

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