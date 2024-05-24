Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Венера спешит в знак Близнецов

Овны

Планета денег и красоты Венера спешит в знак неугомонных Близнецов. Это краткий визит, всего до 16 июня. Торопитесь насладиться общением, флиртом, покупками!

Тельцы

Вам Венера велит продумать: что нужно купить, где и как заработать. Не забудьте включить в список покупок приятные вещицы, безделушки, просто для души!

Близнецы

Венера вошла в ваш знак и присоединилась к Солнцу, а скоро пожалует и планета удачи Юпитер. Вас ждет светлый, но и очень ответственный период!

Раки

Отдых в тихом месте или в узком кругу близких - вот лучший план для представителей знака на первую половину июня. Вы вернетесь хорошо отдохнувшими и умиротворенными.

Львы

Венера одарит вас вниманием публики: вы будете желанным гостем везде. Прекрасные перспективы открываются перед публичными личностями - теми, кто ведет свои блоги.

Девы

Пора поработать над своим имиджем, особенно если вас интересует карьерный рост. Обновите деловой гардероб, прическу, запишитесь на курсы по этикету.

Весы

Ваша главная планета Венера вошла в родственный знак Близнецы - вы в своей стихии! Лучше всего побыть до 16 июня в отпуске, подальше от скуки и обязанностей.

Скорпионы

Венера обещает рост доходов, если вы готовы много говорить и не боитесь давать рекламу. Особенно повезет представителям знака, работающим в сфере красоты, моды, искусства.

Стрельцы

Одиноким представителям этого знака Венера советует не стесняться своих истинных целей. Тем, кто уже состоит в отношениях, хорошо бы бросить все дела и уехать вдвоем в отпуск.

Козероги

В ближайшие три недели работа будет приносить вам не только деньги, но и удовольствие. И все же не забывайте отдыхать и наслаждаться жизнью. Это не всегда стоит денег!

Водолеи

Легкая на подъем Венера в Близнецах хорошо вам понятна. Впереди идеальное время для наведения красоты, шопинга, творчества, развлечений и отдыха!

Рыбы

Вам можно рассчитывать на сближение с семьей. Вы будете дружны, как никогда, и в вашем доме до середины июня часто будут звучать слова любви и смех.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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