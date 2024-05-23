В Москве в полтора раза вырастет объем оказания специализированной медпомощи

Только в больнице имени Филатова уже удалось увеличить количество операций по лечению катаракты

Из-за катаракты стремительно развивающейся на обоих глазах, в свои 70 с небольшим Сергей Петерчук почти перестал видеть. Когда различать силуэты перестали помогать даже очки высокими диоптриями, мужчина обратился в больницу имени Филатова.

"Мне после нового года сделали операцию, и я прекрасно вижу. На этот глаз, и сегодня на второй. Я надеюсь, что тоже самое будет. Вернется молодость", - говорит Сергей.

Операции по удалению катаракты - самого распространенного из глазных заболеваний - в столице сегодня проводят высокотехнологичным щадящим способом. Поврежденное ядро хрусталика дробят ультразвуковым аппаратом, на его месте устанавливают мягкую искусственную линзу. Разрез при этом минимален и не требует зашивания. Всего через пару часов пациент может отправиться домой, а уже через сутки взглянуть на мир по-новому.

"Если в прошлом году мы сделали в полтора раза больше операций пациентов с катарактой по сравнению с предыдущим годом, то в этом году мы планируем увеличить количество операций практически в два раза. Улучшив, усилив мощность наших операционных", - говорит Татьяна Елисеева, заведующая офтальмологическим отделением ГКБ № 15 имени О. М. Филатова.

А всего в этом году в московских клиниках проведут около 70 тысяч операций по лечению катаракты, срок ожидания в очереди при этом сократится с нескольких месяцев до одного. Нарастить объемы и эффективность специализированной помощи планируется за счет внедрения целевых программ.

"Раньше у нас должны были быть квоты, то есть определенное количество пациентов должны были быть распределены по квотам - сейчас же пациент приезжает, и не взирая на квоты, не взирая ни на что, в рамках обязательного медицинского страхования получает ту помощь, которая ему необходима," – рассказывает Валерий Вечорко, главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы.

Всего неделю назад Игорь Алетгинов едва мог пройти и пару сотен метров из-за сильной стенокардии. А сегодня, спустя всего пару дней после аортокоронарного шунтирования, уже интересуется, когда сможет вернуться к любимым тренировкам по баскетболу. Сердечно-сосудистая хирургия - ещё одно из направлений, где число высокотехнологичных операций по ОМС увеличится кратно.

Повышение качества и продолжительности жизни пациентов - основная из задач целевых программ, реализуемых в столичных стационарах. Благодаря им по полису ОМС москвичам теперь доступен расширенный перечень высокотехнологичных услуг по 14 самым востребованным направлениям. Это и операции нейрохирургического профиля, и различные виды протезирования, установка двухкамерных кардиостимуляторов. Только в текущем году объем таких услуг в клиниках Москвы станет больше практически на треть.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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