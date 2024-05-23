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Российские школьники начали сдавать ЕГЭ

14:45
  • четверг
  • 23 мая 2024

Самое главное нововведение в этом году - один экзамен можно будет пересдать

Самые важные и, конечно же, волнительные дни для всех одиннадцатиклассников. Школьники сегодня начали сдавать ЕГЭ.

Сегодня они показывают свои знания по химии, литературе или географии - один из этих предметов идёт на выбор. А обязательные дисциплины  - русский и математика - сдаются на следующей неделе.

Самое главное нововведение в этом году - один экзамен можно будет пересдать. Кроме того, работа сканируется теперь непосредственно в аудитории, сразу после того, как выпускник её написал. Для выполнения заданий по литературе и химии разрешили использовать словарь и справочные материалы.

Результаты должны сообщить до 6 июня.

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