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Найденный год назад в каршеринге львенок нашел себе пару

17:07
  • четверг
  • 23 мая 2024

Котик чувствует себя прекрасно

Львёнок по имени Зевс, которого в минувшем году обнаружили в машине каршеринга, вполне освоился в подмосковном центре диких животных. Ещё и пару себе нашёл. Молодая львица, тоже с непростой судьбой, увидела в нём друга. Правда, для этого потребовалось время и чуткая забота человека.

Прекрасная Сара за своего Зевса стоит горой, хотя ему никто не угрожает. Привыкла опекать с младых когтей. Она сама успела, хоть и ненадолго,  испытать   материнскую заботу. А вот Зевса выкармливали люди. В результате ей сейчас приходится его учить законам прайда. Пока слабо получается:  тот льнёт к человеческим рукам  всем телом и душой.

Трёхмесячную Сару привезли в этот центр к ровеснику Зевсу весной прошлого года. От неё отказались владельцы зоопарка, а Зевса сотрудники ДПС нашли в машине каршеринга. Крошечный рахитичный львёнок покорно сидел на заднем сидении, не понимая,  куда его везут и зачем. Человек за рулем ничего внятного сказать не мог.

Спасением Зевса тут же занялись сотрудники столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Привезли его в этот центр, чтобы отдать в самые добрые руки.

С Зевсом нянчились круглосуточно. Постоянно выгуливая, не спуская подолгу с рук. И заставляя забыть жуткую, голодную, прошлую жизнь. Откормили и отогрели.

Любуясь львом, здесь не обсуждают уголовное дело и штраф, наложенный на перевозившего его мужчину. Главное, чтобы подобное не повторилось. 

"Жизнь у них - несправедливая, скажем так. По стране, я думаю, десятки львят. Просто это такие же кошачьи, как кошки. Потомство приносят регулярно. И его пытаются куда-то пристроить", - говорит Сергей Бурмистров, начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Измученную Киару спасли в Северной столице.  Прикованную цепью львицу возили по всей стране ради фотосессий, цинично развешивая  афиши.  А это - проводы льва в Челябинске. Его с открытыми ранами, переломами, травмой позвоночника нашли в Дагестане. Накачанного наркотиками  львёнка уличный фотограф  после сезона выкинул  на улицу. Симбу  вылечили  и  отправили в Танзанию  в парк для таких же пострадавших львов. Но это редчайший случай. В дикую природу мало кто  возвращается. В случае Зевса с Сарой  есть  достойная альтернатива.

"Мы всегда открыты для зоопарков. Не один и не два хищника от нас ушли в крупные зоопарки. Поэтому, думаю, что их судьба тоже сложится  хорошо", - говорит Сергей Бурмистров.

Юные  лев с львицей в своём счастливом будущем  не сомневаются. Так и тянутся друг к другу. Специалисты говорят: нужно дождаться, когда у Зевса вырастет грива. За этим внимательно следят давно семейные  лебеди, еноты и многочисленные копытные. А львица Сара  процесс мужания любимого  строго контролирует.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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