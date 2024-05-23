Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Он должен выйти на линии без водителя за пультом уже в 2025 году

На Западе Москвы открылся Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий. Здесь будут реализовывать инновационные проекты, такие, как например, запуск виртуальной карты "Тройка" и внедрение оплаты проезда по биометрии на МЦД.

Здесь же будут испытывать и первый в России беспилотный трамвай. Как это будет происходить, сегодня рассказали мэру Москву Сергею Собянину. На первом этапе обкатка будет проходить без пассажиров и с водителем, далее система управления возьмёт всё на себя. Тестирование планируют начать на линии, где курсирует 10-й маршрут, от улицы Кулакова до метро "Щукинская".

"В конце года трамвай уже поедет с пассажирами, ну и в конце 25-го года даже без дублера-водителя. Московский транспорт по уровню инновационных решений является бесспорным лидером. В Москве разработаны и работают на линиях, перевозят пассажиров одни из самых лучших в мире составов пригородных поездов, метрополитена, трамваев, электробусов и даже речных трамваев. Помимо этого развивается мирового уровня сервисы для обслуживания пассажиров", - заявил Собянин.

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