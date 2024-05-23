Путин принял в Кремле короля Бахрейна

Король назвал этот день одним из самых счастливых в жизни

Владимир Путин сегодня проводит переговоры с королём Бахрейна. Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению президента.

В начале беседы его величество поздравил Владимира Путина с переизбранием на высший государственный пост и отметил: весь арабский мир связывает большие надежды со стабильной и сильной Россией. В повестке дня - обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Владимир Путин: "У нас хорошие контакты очень по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки. И, конечно, мне было бы очень интересно узнать ваше мнение и о ситуации на Ближнем Востоке. Что касается уровня торговых связей, то у нас он носит, к сожалению, пока символический характер. Но тенденции хорошие. Вот, что касается инвестиционного взаимодействия, то здесь ситуация более благоприятная: осуществляется примерно 30 крупных проектов. Общий объём пакета где-то 500 миллионов долларов. У нас хорошие взаимоотношения в области культуры. Развиваются и другие гуманитарные контакты, прежде всего, в сфере образования, науки. И здесь тоже есть хорошие перспективы. В общем, мы очень рады вас видеть".

Король Бахрейна: "Этот день – один из самых счастливых в моей жизни. Большое спасибо за приглашение и радушный приём. Мы давно не были в прекрасном городе Москве. Развитие нашего сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение. Мы видим беспрецедентный рост экономики России, улучшение социальной ситуации и ситуации в сфере безопасности, что положительно влияет и на наш регион. Ваши друзья из Лиги арабских государств высоко ценят роль России в том, что касается справедливого разрешения ближневосточных проблем".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"