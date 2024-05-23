Путин подсказал королю Бахрейна, как пользоваться наушником (видео)

Политику помешала национальная одежда

Президент России Владимир Путин показал королю Бахрейна Хамаду бен Ису Аль Халифу как правильно пользоваться наушником для синхронного перевода.

Заминка произошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, где лидеры обоих стран расположились в креслах друг напротив друга. Путин первым начал разговор, но тут же прервал его, так как король, облаченный в национальные одежды, не смог с первого раза надеть наушник.

Путин помог Хамаду бен Ису Аль Халифу справиться с устройством, после чего делегации продолжили переговоры, передает ТАСС.

Встреча Путина с Хамадом бен Иса Аль Халифом началась 23 мая. На мероприятии присутствуют также глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

Как ожидается, стороны обсудят двустороннее сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и гуманитарных областях, а также обстановку на Ближнем Востоке.

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