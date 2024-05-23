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Путин подсказал королю Бахрейна, как пользоваться наушником (видео)

14:22
  • четверг
  • 23 мая 2024

Политику помешала национальная одежда

Президент России Владимир Путин показал королю Бахрейна Хамаду бен Ису Аль Халифу как правильно пользоваться наушником для синхронного перевода.

Заминка произошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, где лидеры обоих стран расположились в креслах друг напротив друга. Путин первым начал разговор, но тут же прервал его, так как король, облаченный в национальные одежды, не смог с первого раза надеть наушник.

Путин помог Хамаду бен Ису Аль Халифу справиться с устройством, после чего делегации продолжили переговоры, передает ТАСС.

Встреча Путина с Хамадом бен Иса Аль Халифом началась 23 мая. На мероприятии присутствуют также глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

Как ожидается, стороны обсудят двустороннее сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и гуманитарных областях, а также обстановку на Ближнем Востоке.

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Владимир Путин
Владимир Путин
Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой
Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой
Владимир Путин и король Бахрейна Хамаду бен Ису Аль Халиф
Владимир Путин и король Бахрейна Хамаду бен Ису Аль Халиф
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