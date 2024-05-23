МИД пообещал ответить Норвегии на закрытие границы для россиян

Россия будет действовать, исходя из своих интересов

Российская сторона ответит на решение Норвегии ужесточить правила въезда для россиян. Такое заявление сделали в четверг, 23 мая, в Министерстве иностранных дел России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала действия Осло дискриминацией россиян, направленной на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии.

В МИД предупредили, что Россия разработает ответные меры на подобные недружественные шаги, исходя из своих интересов, сообщает РИА Новости.

Ранее норвежские власти решили без объяснения причин не пускать в страну российских туристов, сделав исключение лишь для обладателей родственников в Норвегии, приглашенных сотрудников норвежских компаний или студентов местных учебных заведений.

Российский МИД уже подчеркивал, что действия Осло наносят ущерб безопасности самой Норвегии, фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета.

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